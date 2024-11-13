Академия наук передала застройщикам 116 га госземли, а квартир получила мало - аудит

Национальная академия наук передала частным застройщикам в Киеве 116 га государственной земли.

Об этом сообщила Госаудитслужба.

По состоянию на конец 2023 года в активах НАНУ находилось 6893 объекта недвижимости, из которых земельных участков - 458. Остаточная стоимость земли составляла 73,2 млрд грн.

"Однако, как показал аудит Госаудитслужбы этой ведущей научной организации, земельные участки использовались академией не для развития науки, а передавались под застройку для получения незначительного количества жилья и нежилых помещений по инвестиционным соглашениям", - рассказали аудиторы.

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За более чем 20 лет НАНУ заключено 44 инвестиционных договора, причем 20 из них - в период 2020-2023 годов. В то же время жилой фонд академии за 2020-2023 годы пополнился лишь на 107 квартир. При том, что в очереди на получение служебного жилья находились почти 650 человек.

Отмечается, что частным инвесторам было передано более 130 га земли.

"Подавляющее большинство сделок - 34 - предусматривает застройку 116 га земли в городе Киеве, которая в условиях динамичного развития рынка недвижимости является "золотой" и наиболее привлекательной для застройщиков", - отметили в ГАСУ.

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Также в сообщении говорится, что первые инвестиционные соглашения с частными структурами предусматривали "обмен" земельных участков на по крайней мере 10% помещений для ученых от площади объектов строительства. Преимущественно как квартиры для научных работников. Но в дальнейшем этот процент резко сократился.

Например, в 2023 году по отдельным договорам НАНУ получит лишь 2% от общей площади застройки.

"То есть государственная земля в столице практически за бесценок передается в частные руки. Да и еще без достижения главной цели - обеспечения жильем ученых. Ведь многие инвестиционные проекты до сих пор не реализованы. И ученые остаются "бездомными", - говорят в ГАСУ.

В частности, через 16 лет с момента заключения инвестиционного соглашения НАН Украины еще не получила 7676,66 кв м жилья, или 152 квартиры в столичном жилом комплексе "Кришталеві джерела". Хотя, по открытым статистическим данным на рынке недвижимости, строительство последней 6-й очереди завершено еще в III квартале 2022 года. Текущая цена квадратного метра в этом ЖК составляет 48 000 - 68 000 грн.

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