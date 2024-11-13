Одесский порт купил минивэн в топовой комплектации за 2,7 миллиона

Hyundai Staria

ГП "Одесский морской торговый порт" 7 ноября по результатам тендера заказало ДочП "Базис Авто" два автомобиля на 4,76 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

В частности в этом году поставят черный полноприводный минивэн Hyundai Staria в самой высокой комплектации Top с дополнительным пакетом опций Bronze за 2,71 млн грн.

Эта комплектация имеет шторки и фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, различные системы безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, передний и задний парктроники, систему кругового обзора, отделанный кожей руль с подогревом, переключение передач под рулем, многоцветную подсветку отделанного замшей салона, электропривод дверей салона, регулируемые сиденья водителя, переднего пассажира и среднего ряда, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем диагональю 10,25″, премиальную акустическую систему BOSE.

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Пакет опций Bronze касается отделки сидений кожей Nappa, а также дисков с напылением, радиатора, накладок и логотипа.

Сейчас в салонах этот полноприводный минивэн в такой комплектации продается за 2,55 млн грн, еще в 31 200 грн обойдется пакет опций Bronze. Итого это 2,58 млн грн за автомобиль.

Также заказали серый переднеприводный минивэн Hyundai Staria в средней комплектации Business за 2,05 млн грн. Он имеет такой же двигатель и автоматическую коробку передач.

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В салонах этот переднеприводный минивэн в такой комплектации продают за 1,94 млн грн.

Фирма получила заказ без конкуренции, поскольку других участников торгов не было.

Основателем одесского "Базис Авто" является одесская фирма "Автогруп ЗС" одессита Александра Рафаиловича Кауфмана, который является конечным бенефициаром "Базис авто". Это брат бизнесмена Бориса Кауфмана. Последний в 2023 году получил подозрение в деле НАБУ о завладении коммунальным предприятием "Международный аэропорт „Одесса". В мае этого года следствие по делу завершили.

Директором ГП "Одесский морской торговый порт" является Алексей Мясковский.