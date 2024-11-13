Обанкротилась угольная фабрика арестованного Кропачева

Хозяйственный суд Донецкой области 7 ноября признал банкротом одну из трех угольных фабрик арестованного бизнесмена Виталия Кропачева - ЦОФ "Украина" в Украинске Донецкой области.

Об этом сообщается в Судебном реестре, пишет LIGA.net.

Россияне оккупировали Украинск за несколько недель до этого, но проблемы у обогатительной фабрики возникли гораздо раньше. Дело о банкротстве открыли еще в 2020 году, вскоре после того, как Кропачев выкупил ее у Александра Януковича (сына бывшего президента Виктора Януковича).

Компания была неплатежеспособной, и удовлетворить признанные судом требования кредиторов иначе как через применение ликвидационной процедуры оказалось невозможным.

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По решению суда процедура распоряжения имуществом ЦОФ "Украина" прекращена, открыта ликвидационная процедура на 12 месяцев.

В июне 2024 года ЧАО "ЦОФ Украина" арестовали и передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами вместе с другими активами Кропачева, среди которых еще две обогатительные фабрики - "Украина" (возле Новогродовки, бывшая "Россия") и "Мирноградская" (в Мирнограде).

Напомним:

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Работники Государственного бюро расследований и Национальная полиция задержали фактического владельца ООО "Краснолиманское", входящего в группу компаний ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева.

Как писала ЭП, Кропачев был "смотрящим" в угольной отрасли от бывшего первого заместителя главы фракции БПП и бизнес-партнера Петра Порошенко - Игоря Кононенко, сам Кропачев это опровергал. Он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса, а в 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров шахту "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины.

В 2019 году начал развивать медианаправление. В частности, купил 2 ТВ-канала, "Инфо24" и "Так TV", а в декабре 2021 года приобрел компанию "Эра продакшн". Летом 2022 года Кропачев приобрел компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала". В 2023 году запустил телеканал Ukraine World News.