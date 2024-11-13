Регулятор включил Биржевой университет в список сомнительных инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов, включая Биржевой университет, зарегистрированный в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Биржевой университет работает уже 2 года и позиционирует себя как единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов на фондовом рынке.
Кроме него в список также добавлены:
- FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST
- BQG-exs
- CRYPTOBO
- Stock Market Hub
Всего в списке уже 373 сомнительных проекта, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.
В Нацкомиссии напоминают потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется, или через лиц, которые указывают на недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
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