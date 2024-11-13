Регулятор включил Биржевой университет в список сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов, включая Биржевой университет, зарегистрированный в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Биржевой университет работает уже 2 года и позиционирует себя как единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов на фондовом рынке.

Кроме него в список также добавлены:

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Всего в списке уже 373 сомнительных проекта, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.

В Нацкомиссии напоминают потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется, или через лиц, которые указывают на недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

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