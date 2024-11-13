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Минимальную зарплату и прожиточный минимум не повысят в 2025 году: объяснение

Среда, 13 ноября 2024, 11:59 - Артур Крыжный

В 2025 году правительство не будет повышать соцстандарты населения, потому что это огромные расходы для бюджета и на них не нашли денег.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа в интервью Forbes Ukraine.

"Ко второму чтению новых крупных источников покрытия расходов не появилось, доходы государственного бюджета увеличили лишь на 2,8 млрд грн. А пересмотр соцстандартов требует огромных расходов", - пояснила она.

По ее словам, повышение минимальной зарплаты на 100 грн будет стоить 5,3 млрд грн, а повышение прожиточного минимума на 100 грн - 11 млрд грн.

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К ним привязано очень много других показателей: зарплаты в бюджетной сфере, расходы на социальную помощь, расходы Пенсионного фонда.

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Напомним:

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В 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, но в 2025 году ее размер останется без изменений в течение всего года.

соцвыплаты
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