Налоговая выписала рекордное количество штрафов для ФЛП, работающих с акцизным товаром

В 2024 году Государственная налоговая служба провела 16 119 камеральных проверок ФЛП, работающих с подакцизным товаром, по которым насчитала штрафов на 9,5 млн грн.

Об этом сообщает Опендатабот.

По результатам фактических проверок ФЛП, работающих с подакцизными товарами, наложили еще 8983 штрафных санкции. Это рекордное количество за последние пять лет.

В этом году средняя сумма санкционных штрафов уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, и составила 14 700 грн.

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Фактические проверки проводятся по месту работы ФЛП, чтобы проверить соблюдение трудового законодательства, обращения наличности, наличие лицензий и тому подобное.

Для сравнения: в 2020-2021 годах в среднем принималось 5800 решений в год, при этом общая сумма санкций составила 210 млн грн. В прошлом году количество решений оставалось на том же уровне, однако общая сумма штрафов снизилась в 1,5 раза.

Камеральные проверки основываются исключительно на цифрах, указанных в налоговых декларациях, и должны выявить в представленной отчетности ошибки, завышение или занижение налогов.

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В 2023 году налоговая зафиксировала наибольшую сумму согласованных штрафов по результатам камеральных проверок - 21,96 млн грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

Наибольшее количество камеральных проверок за последние пять лет было проведено в 2020 году - 33 882. Однако в 2021 году их количество снизилось в 1,7 раза, а сумма штрафных санкций выросла в 1,6 раза - до 14,57 млн грн.