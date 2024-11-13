Минфин привлек 1,35 миллиарда долларов гранта от США

Украина получила грант от Соединенных Штатов объемом 1,35 млрд долл. Вместе с этим международное прямое финансирование бюджета с начала большой войны превысило 100 млрд долл.

Об этом сообщает Минфин.

Привлеченное финансирование направляется на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.

В 2024 году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере 7,8 млрд долл, из которых уже мобилизовано 5,2 млрд долл.

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Отмечается, что правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США. Эти средства были перечислены в Госбюджет Украины через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

"Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла 28,2 млрд долл. Это - самая большая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает Правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан через предоставление основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

13 ноября международное прямое финансирование бюджета Украины с начала полномасштабной войны превысило 100 млрд долл, отметил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк.

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