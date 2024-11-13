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Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Среда, 13 ноября 2024, 11:00 - Алексей Артемчук

По состоянию на 13 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 8 копеек, евро подешевел на 5 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,37 грн, евро - 43,94 грн (на 12 ноября доллар - 41,29 грн, евро - 43,99 грн).

На 10:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,70 - 41,75 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,35 - 44,55 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,20 - 41,70 грн (курс на 12 ноября - 41,15 - 41,64 грн);
  • Евро - 44,00 - 44,60 грн (курс на 12 ноября - 44,10 - 44,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;
  • Ощадбанк - 41,10 - 41,60 грн;
  • Укрсиббанк - 41,10 - 41,68 грн;
  • ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;
  • Райффайзен - 41,10 - 41,65 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.

курс доллар евро
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