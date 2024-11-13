Нефть дорожает из-за дефицита предложения, но слабый спрос ограничивает рост

Цены на нефть выросли на признаках краткосрочного дефицита предложения, но остались у самого низкого уровня за две недели.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 17 центов, или на 0,24%, до 72,06 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 14 центов, или на 0,21%, до 68,26 доллара.

Сообщается, что падение прогнозов спроса и слабость в Китае, главном потребителе, продолжали давить на рыночные настроения.

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На прошлой неделе ФРС снизила учетную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 4,50%-4,75%. Снижение процентных ставок обычно стимулирует экономическую активность и спрос на энергоносители.

Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем оценили, что запасы нефти выросли примерно на 100 тыс баррелей за неделю до 8 ноября.

Напомним:

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 году, уделив особое внимание Китаю, Индии и другим регионам, что стало четвертым подряд пересмотром прогноза в сторону снижения.