В Украине возвращаются отключения света: пока что для предприятий

Из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Ивано-Франковской области вводят графики ограничения мощности (ГОП). Такие графики планируют ввести и в других областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Прикарпатьеоблэнерго".

Как сообщают, графики ограничений мощности (ГОП) - это документы, в которых есть перечень крупных потребителей области и мощность, до которой эти предприятия должны снизить свое потребление.

Такие ограничения начнут действовать для предприятий Ивано-Франковской области с 13 ноября в объеме 5 очередей. Графики будут введены с 07:00 до 20:00.

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Причиной введения ограничений является повреждение критической инфраструктуры россиянами и снижение температуры воздуха.

По информации источников ЭП, подобные ограничения введут в других областях страны.