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В Netflix заявили об увеличении рекламного уровня до 70 миллионов пользователей

Вторник, 12 ноября 2024, 17:13 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

Во вторник компания Netflix сообщила, что ее рекламный уровень достиг 70 миллионов ежемесячных активных пользователей по всему миру, что почти вдвое больше, чем шесть месяцев назад.

Об этом сообщает Reuters.

Политика подписок Netflix предусматривает наличие более дешевых подписок, которые предусматривают рекламу и более дорогих подписок, которые ее не имеют. Подписка с рекламой стоит 6,99 долл в месяц в США, тогда как самая дешевая подписка без рекламы стоит 15,49 долл в месяц.

Увеличение количества пользователей с рекламой объясняют поиском более дешевых вариантов подписок.

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На пользователей Netflix, имеющих рекламу приходится более половины всех новых подписок на Netflix в регионах, где он доступен. 

В мае количество активных пользователей в мире по этому тарифному плану достигло 40 миллионов ежемесячно.

Некоторые аналитики ранее предлагали Netflix повысить цены на свои безрекламные варианты, чтобы подтолкнуть клиентов к уровню с рекламой, поскольку он обычно приносит больший доход на пользователя.

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Netflix не предоставляет подробной информации о финансовых показателях тарифного плана с поддержкой рекламы и не ожидает, что он станет основным драйвером роста до 2026 года. Цены на этот уровень остаются неизменными с момента его запуска в конце 2022 года.

Компания также заявила, что Канада стала первой страной, которая работает исключительно на рекламных технологиях Netflix. Компания намерена развернуть эту технологию по всему миру в течение 2025 года.

компании мир
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Экономическая правда
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