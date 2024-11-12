Акции немецкой группы Bayer упали до 20-летнего минимума

Акции Bayer AG обвалились до самого низкого уровня за 20 лет после того, как конгломерат снизил прогноз прибыли на этот год и заявил, что в 2025 году заработки, вероятно, также уменьшатся.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цена акций упала на 14% во время торгов в Германии, что стало крупнейшим однодневным спадом с прошлого ноября, и привело к общему падению на 36% с начала года.

"Главный вывод - в 2025 году показатели могут оказаться хуже по всем сегментам бизнеса, чем прогнозировалось", - написала аналитик Barclays Эмили Филд в отчете.

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Генеральный директор Билл Андерсон, возглавивший компанию в прошлом году, пытается решить многочисленные кризисы и вернуть доверие инвесторов. Он делает ставку на то, что лучший путь к восстановлению Bayer - это улучшение работы трех подразделений компании (аграрного, фармацевтического и потребительского здоровья), а не их разделение.

Во вторник компания сообщила, что прибыль в этом году, вероятно, составит от 10,4 до 10,7 миллиарда евро (11,1 миллиарда долларов США) до вычета процентов, налогов, амортизации и специальных статей, что ниже предыдущего прогноза до 11,3 миллиарда евро.

Прибыль в третьем квартале не достигла ожиданий аналитиков.

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Компания теперь прогнозирует, что объемы продаж в аграрном подразделении снизятся в этом году до 3% из-за низких цен на сельскохозяйственную продукцию, включая противоречивый гербицид Roundup. Рост в подразделении потребительского здоровья также будет медленнее, чем предполагалось ранее.