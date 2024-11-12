Novavax снизила прогноз доходов на 2024 год из-за снижения продаж вакцины против COVID
Novavax во вторник снизила свой годовой прогноз выручки, ссылаясь на более низкие продажи своей вакцины от COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Акции американской биотехнологической компании упали примерно на 8,2% до $8,28 на предыдущих торгах.
Американский производитель вакцин теперь ожидает от 175 млн долл до 225 млн долл за годовой объем продаж своей вакцины от COVID, единственного продукта на рынке, по сравнению с 275 млн долл до 375 млн долл, которые он прогнозировал ранее.
Если компания не увидит положительной динамики продаж в текущем квартале, сказал Джейкобс, "мы не дотянем до того уровня доходов, который надеялись получить в США, поэтому мы снизили эту цифру, чтобы быть консервативными".
Компания также снизила свой прогноз продаж, когда отчитывалась о прибыли за второй квартал в августе.
Согласно данным LSEG, продажи вакцины против COVID от Novavax в третьем квартале составили 38,21 млн долл, что превысило средние ожидания аналитиков на уровне 29 млн долл.
Общий доход за квартал составил 84,51 млн долл, что превысило ожидания аналитиков на уровне 65,78 млн долл, но почти на 55% меньше, чем в предыдущем году.