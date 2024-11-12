Novavax снизила прогноз доходов на 2024 год из-за снижения продаж вакцины против COVID

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Novavax во вторник снизила свой годовой прогноз выручки, ссылаясь на более низкие продажи своей вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Акции американской биотехнологической компании упали примерно на 8,2% до $8,28 на предыдущих торгах.

Американский производитель вакцин теперь ожидает от 175 млн долл до 225 млн долл за годовой объем продаж своей вакцины от COVID, единственного продукта на рынке, по сравнению с 275 млн долл до 375 млн долл, которые он прогнозировал ранее.

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Если компания не увидит положительной динамики продаж в текущем квартале, сказал Джейкобс, "мы не дотянем до того уровня доходов, который надеялись получить в США, поэтому мы снизили эту цифру, чтобы быть консервативными".

Компания также снизила свой прогноз продаж, когда отчитывалась о прибыли за второй квартал в августе.

Согласно данным LSEG, продажи вакцины против COVID от Novavax в третьем квартале составили 38,21 млн долл, что превысило средние ожидания аналитиков на уровне 29 млн долл.

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Общий доход за квартал составил 84,51 млн долл, что превысило ожидания аналитиков на уровне 65,78 млн долл, но почти на 55% меньше, чем в предыдущем году.