ЕС может увеличить поставки газа из США в обмен на отказ Трампа от пошлин

ЕС может увеличить поставки сжиженного природного газа в обмен на отказ Дональда Трампа от идеи высоких пошлин на европейские товары.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Европейские чиновники отмечают, что увеличение импорта СПГ из США может помочь уменьшить зависимость континента от российских поставок, а также способствовать успокоению беспокойств Трампа относительно торгового дефицита.

Для американских производителей расширение европейского рынка вместе с обещанием Трампа отменить паузу на выдачу экспортных лицензий сразу после вступления в должность может открыть путь к быстрому росту в течение следующих четырех лет.

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"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с новой администрацией Трампа, чтобы закрепить роль Америки как ведущего поставщика чистого сжиженного природного газа", - сказал Майкл Сейбел, генеральный директор Venture Global, одного из ведущих производителей СПГ в США.

"За последние годы Европа активно развивала необходимую инфраструктуру для поддержки роста объемов СПГ в регионе, и при наличии политической поддержки и регуляторной определенности США хорошо подготовлены для удовлетворения этого долгосрочного спроса", - добавил он.

Гарольд Хамм, основатель Continental Resources, отметил, что американская промышленность готова увеличить экспорт в ЕС и помочь континенту уменьшить остаточную зависимость от российского газа. Хамм сообщил, что обсуждал энергетическую политику с переходной командой Трампа и производителями.

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"Ожидаю, что приостановление выдачи разрешений на СПГ будет отменено в первые дни администрации Трампа", - сказал Майк Соммерс, генеральный директор Американского нефтяного института, комментируя мораторий президента Джо Байдена на новые лицензии, введенный на время проведения анализа затрат и выгод от роста сектора.

По мнению президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, американский СПГ может стать главным выгодополучателем торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем. На прошлой неделе она выразила готовность увеличить импорт из США.

"Мы все еще получаем много СПГ из России, так почему бы не заменить его на американский, который дешевле для нас и снижает цены на энергию", - сказала она после телефонного разговора с Трампом. "Это вопрос, который мы можем обсудить, особенно в контексте торгового дефицита".