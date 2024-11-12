Аграрии засеяли 96% площадей под озимые культуры
Вторник, 12 ноября 2024, 15:37 -
Украинские аграрии уже засеяли более 6 млн га озимых культур, что занимает 96% от прогнозируемых площадей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
На ноябрь 2024 года засеяно:
- озимой пшеницы - 4,4 млн га (97 %);
- озимого ячменя - 577,8 тыс. га (90 %);
- озимой ржи - 68,1 тыс. га (97 %);
- озимого рапса - 1,08 млн га (96%).
Среди лидеров по объемам сева аграрии Одесской области - 710 тыс. га, Днепропетровской области - 528 тыс. га и Николаевской области - 503,1 тыс. га.
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Как отмечают, аграрии 14 областей завершили сев озимых зерновых. Сельхозпроизводители 12 областей закончили сев озимого рапса.
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