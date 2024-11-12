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Аграрии засеяли 96% площадей под озимые культуры

Вторник, 12 ноября 2024, 15:37 - Владимир Туник-Фриз

Украинские аграрии уже засеяли более 6 млн га озимых культур, что занимает 96% от прогнозируемых площадей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

На ноябрь 2024 года засеяно:

  • озимой пшеницы - 4,4 млн га (97 %);
  • озимого ячменя - 577,8 тыс. га (90 %);
  • озимой ржи - 68,1 тыс. га (97 %);
  • озимого рапса - 1,08 млн га (96%).

Среди лидеров по объемам сева аграрии Одесской области - 710 тыс. га, Днепропетровской области - 528 тыс. га и Николаевской области - 503,1 тыс. га.

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Как отмечают, аграрии 14 областей завершили сев озимых зерновых. Сельхозпроизводители 12 областей закончили сев озимого рапса.

аграрии агросектор Минагрополитики
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Экономическая правда
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