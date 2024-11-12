ЦБ РФ ударил по поставкам электроники и бытовой техники в Россию – росСМИ

Российские импортеры резко снизили закупки электроники и бытовой техники: в октябре они упали на 15-30% по сравнению с сентябрем.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Отмечается, что это произошло из-за затоваренности складов и повышения ключевой ставки Центробанка до 21% годовых. В результате держать большой объем товара на складе стало невыгодно, поскольку стоимость хранения превышает выгоду от крупных разовых закупок.

Также, из-за высокой ключевой ставки наблюдается проблема со спросом.

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"Сейчас очень выгодные банковские ставки, граждане гораздо охотнее открывают депозиты, чем тратят деньги на бытовую технику и электронику", - говорит представитель российской компании "Марвел-Дистрибуция".

В иностранной компании, продающей электронику в Россию, подтвердили снижение закупок российскими импортерами. Компании до сих пор не удалось законтрактовать поставки в тех объемах, в которых они оформлялись в предыдущие годы в начале IV квартала, отметил собеседник издания.

Он также объяснил это высокой ставкой ЦБ. "В сложившейся ситуации выгоднее положить деньги на депозит, чем делать дорогие покупки", - пояснил он.

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Сейчас происходит охлаждение рынка - покупатели кладут деньги на депозиты и меньше покупают товаров, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.