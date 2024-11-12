В РФ после бума потребительского кредитования начались рекордные проблемы с выплатами

Бум потребительского кредитования, который охватил Россию на фоне войны с Украиной, начал приносить свои печальные плоды.

Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на данные "Скоринг Бюро".

Уровень платежной дисциплины клиентов российских банков упал до минимума с пандемии 2020 года.

Индекс "кредитной сознательности", который учитывает неплатежи по кредитам, по состоянию на 1 октября опустился до 1,53 пункта с 1,83 пункта годом ранее, а период его непрерывного снижения - три квартала подряд - стал беспрецедентным за 12 лет доступной статистики.

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С начала года до конца августа 800 тысяч россиян вышли на просрочку по займам у банков, а общее количество неплательщиков достигло 6,2 миллиона, сообщил РБК гендиректор "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин.

Рост просрочки наблюдается по кредитным картам, ставки по которым самые высокие среди всех банковских кредитов, отмечает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Люди часто используют кредитные лимиты по картам, потому что банки не одобряют им кредиты наличными из-за высокой долговой нагрузки, отмечает он.

Одновременно растет просрочка по ипотеке: к концу сентября ее общий объем подскочил на 37% год к году, до 136 млрд. рублей. А количество займов, по которым клиенты банков перестали вовремя платить, достигло 52,2 тысяч против 47,8 тысяч в январе.

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Банк России пока не видит проблемы: согласно его статистике, в сентябре просрочено было 3,5% потребительских займов - столько же, сколько в начале года, и меньше, чем год назад (3,7% на сентябрь-2023). В деньгах объем просрочки составил лишь 1,6 трлн рублей.

Однако, как пишет издание, эти цифры не учитывают долги, которые банки списали с баланса, продав коллекторам или отправив на взыскание в суд.

Федеральная служба судебных приставов видит просрочку в разы выше, чем ЦП, - у нее в работе находятся долги на 3400000000000 рублей. За январь-сентябрь в стране было возбуждено 10,9 миллиона дел о взыскании долгов физлиц, а их общая сумма - 1,4 трлн рублей - превысила результат за весь прошлый год.

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