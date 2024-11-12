Разведка будет следить за врагом из космоса: Минобороны заключило контракт с ICEYE

Минобороны подписало стратегический контракт с компанией ICEYE - лидером в области спутников с высокоточной съемкой земной поверхности (SAR-спутников).

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Благодаря этому контракту наши военные получат доступ к высокоточным космическим снимкам с полным покрытием территории боевых действий", - пояснил он.

По словам Умерова, командование сможет самостоятельно определять приоритетные зоны наблюдения и быстро получать актуальные данные через систему спутников ICEYE.

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"Внедряя передовые технологии космической разведки, мы создаем технологическое преимущество, которое повышает боеспособность и защищает наших военных", - добавил министр.

Справка. SAR-спутники (SAR - Synthetic Aperture Radar, радар с синтезированной апертурой) - это спутники, оборудованные радарами, которые используют технологию синтеза апертуры для создания высокоточных изображений земной поверхности в любых погодных условиях и в любое время суток.

SAR-технология позволяет получать детальные радиолокационные изображения, которые могут "видеть" сквозь облака, дым и даже в темноте, что делает такие спутники ценными для наблюдения и разведки.

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