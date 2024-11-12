Разведка будет следить за врагом из космоса: Минобороны заключило контракт с ICEYE
Минобороны подписало стратегический контракт с компанией ICEYE - лидером в области спутников с высокоточной съемкой земной поверхности (SAR-спутников).
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
"Благодаря этому контракту наши военные получат доступ к высокоточным космическим снимкам с полным покрытием территории боевых действий", - пояснил он.
По словам Умерова, командование сможет самостоятельно определять приоритетные зоны наблюдения и быстро получать актуальные данные через систему спутников ICEYE.
"Внедряя передовые технологии космической разведки, мы создаем технологическое преимущество, которое повышает боеспособность и защищает наших военных", - добавил министр.
Справка. SAR-спутники (SAR - Synthetic Aperture Radar, радар с синтезированной апертурой) - это спутники, оборудованные радарами, которые используют технологию синтеза апертуры для создания высокоточных изображений земной поверхности в любых погодных условиях и в любое время суток.
SAR-технология позволяет получать детальные радиолокационные изображения, которые могут "видеть" сквозь облака, дым и даже в темноте, что делает такие спутники ценными для наблюдения и разведки.Реклама:
Напомним:
18 августа 2022 года Сергей Притула сообщил, что его фонд за 600 миллионов гривен, собранных украинцами, купил спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков для украинской армии более чем на год.