Все разделы
Укр / Рус

В Украине запустили платформу для изучения искусственного интеллекта: бесплатно

Вторник, 12 ноября 2024, 11:40 - Виктор Волокита

Министерство экономики Украины, Минцифра и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами для изучения ИИ (искусственного интеллекта). 

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. 

Отмечается, что курсы бесплатные и доступны на украинском и английском языках.

"Для нас важно, чтобы украинцы овладели инструментом искусственного интеллекта, для повышения своей конкурентоспособности. 

Реклама:

Благодаря учебной платформе каждый сможет научиться тому, как благодаря ИИ автоматизировать вычисления, обработку контента, типичные ответы клиентам и многое другое. Этот курс для каждого - от руководителей и маркетологов до юристов и педагогов", - отметила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр - министр экономики. 

В министерстве назвали преимущества платформы:

Бесплатное обучение: доступ к учебным материалам от Google на украинском и английском языках.

Реклама:

Гибкие возможности для развития: курсы можно проходить в удобное для каждого время, в соответствии с индивидуальным графиком.

Интерактивные форматы обучения: студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и платформы для самообучения.

"Искусственный интеллект (ИИ) постепенно становится важной частью нашей повседневной жизни и открывает новые возможности для развития экономики и создания новых рабочих мест", - сказала Татьяна Лукинюк, директор Google в Украине.

Напомним:

Дефицит кадров наблюдается во всех сферах и это, согласно опросам, является главной проблемой бизнеса сейчас.

Google Минэкономики
Реклама:
Материалы по теме
Google убрал со своих карт украинские военные системы и объекты - ЦПД 7 ноября 2024, 15:34
Новости 5 ноября: сколько можно хранить дров без угрозы, многомиллионные активы МСЭК 5 ноября 2024, 21:00
В Google отреагировали на публикацию обновленных карт с обороной Украины 5 ноября 2024, 15:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте