В Украине запустили платформу для изучения искусственного интеллекта: бесплатно

Министерство экономики Украины, Минцифра и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами для изучения ИИ (искусственного интеллекта).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что курсы бесплатные и доступны на украинском и английском языках.

"Для нас важно, чтобы украинцы овладели инструментом искусственного интеллекта, для повышения своей конкурентоспособности.

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Благодаря учебной платформе каждый сможет научиться тому, как благодаря ИИ автоматизировать вычисления, обработку контента, типичные ответы клиентам и многое другое. Этот курс для каждого - от руководителей и маркетологов до юристов и педагогов", - отметила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр - министр экономики.

В министерстве назвали преимущества платформы:

Бесплатное обучение: доступ к учебным материалам от Google на украинском и английском языках.

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Гибкие возможности для развития: курсы можно проходить в удобное для каждого время, в соответствии с индивидуальным графиком.

Интерактивные форматы обучения: студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и платформы для самообучения.

"Искусственный интеллект (ИИ) постепенно становится важной частью нашей повседневной жизни и открывает новые возможности для развития экономики и создания новых рабочих мест", - сказала Татьяна Лукинюк, директор Google в Украине.

Напомним:

Дефицит кадров наблюдается во всех сферах и это, согласно опросам, является главной проблемой бизнеса сейчас.