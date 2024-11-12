В Украине запустили платформу для изучения искусственного интеллекта: бесплатно
Министерство экономики Украины, Минцифра и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами для изучения ИИ (искусственного интеллекта).
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что курсы бесплатные и доступны на украинском и английском языках.
"Для нас важно, чтобы украинцы овладели инструментом искусственного интеллекта, для повышения своей конкурентоспособности.
Благодаря учебной платформе каждый сможет научиться тому, как благодаря ИИ автоматизировать вычисления, обработку контента, типичные ответы клиентам и многое другое. Этот курс для каждого - от руководителей и маркетологов до юристов и педагогов", - отметила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр - министр экономики.
В министерстве назвали преимущества платформы:
Бесплатное обучение: доступ к учебным материалам от Google на украинском и английском языках.
Гибкие возможности для развития: курсы можно проходить в удобное для каждого время, в соответствии с индивидуальным графиком.
Интерактивные форматы обучения: студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и платформы для самообучения.
"Искусственный интеллект (ИИ) постепенно становится важной частью нашей повседневной жизни и открывает новые возможности для развития экономики и создания новых рабочих мест", - сказала Татьяна Лукинюк, директор Google в Украине.
Напомним:
Дефицит кадров наблюдается во всех сферах и это, согласно опросам, является главной проблемой бизнеса сейчас.