В Польше запустили крупнейшую в стране газовую электростанцию

Польская государственная компания Polska Grupa Energetyczna ввела в эксплуатацию крупнейшую газовую электростанцию в Польше и одну из самых современных в Европе мощностью 1366 МВт.

Об этом сообщили в PGE.

Отмечается, что введенная в эксплуатацию электростанция будет производить достаточно электроэнергии для удовлетворения 5% национального спроса.

"Новые инвестиции укрепят энергетическую безопасность Польши и обеспечат стабильное энергоснабжение для более 3 млн домохозяйств", - заявил генеральный директор PGE Дариуш Марзек.

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Электростанция состоит из двух газовых и паровых блоков номер девять и десять мощностью 683 МВт каждый.

Ее номинальная эффективность превышает 63%, что более чем на 70% выше, чем у старых угольных блоков.