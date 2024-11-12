Нефть снизилась из-за разочарования инвесторов в плане стимулирования экономики Китая

Цены на нефть снизились во вторник из-за разочарования инвесторов в новом плане стимулирования экономики Китая и опасений относительно перенасыщения рынка, а также из-за укрепления доллара США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 17 центов, или на 0,2%, до $71,66 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 20 центов, или на 0,3%, до $67,84 за баррель.

Оба контракта снизились более чем на 5% за предыдущие две торговые сессии.

Реклама:

В пятницу Китай объявил о новом пакете долговых обязательств на сумму 10 триллионов юаней ($1,4 триллиона), чтобы облегчить финансовую нагрузку на местные органы власти, поскольку крупнейший в мире импортер нефти сталкивается с новым давлением из-за переизбрания Дональда Трампа президентом США. Однако аналитики считают, что эта сумма недостаточна для стимулирования значительного экономического роста.

Цены на нефть продолжили падать на фоне укрепления доллара США, а также выросли опасения относительно спроса в Китае, отметили аналитики ANZ Research.

"Данные, обнародованные в выходные, показали слабый рост потребительской инфляции в октябре и дальнейшее снижение цен на промышленные товары", - добавили они.

Реклама:

Рынок сейчас ожидает публикацию ежемесячных отчетов по нефтяному рынку от ОПЕК, Международного энергетического агентства и Управления энергетической информации США.

"Любые дальнейшие снижения прогнозов спроса, особенно от ОПЕК, могут ослабить настроения на рынке", - отметили аналитики.

Ежемесячный отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) должен быть опубликован позже во вторник. Рынок ожидает возможного дальнейшего снижения прогнозов спроса в их обзоре до 2025 года, что может дополнительно давить на цены.

"Мы считаем, что ОПЕК+ будет вынуждена продолжать откладывать решение об отмене добровольных сокращений добычи. Это решение все равно приведет к накоплению избыточных запасов", - сказал Вивек Дхар, аналитик Commonwealth Bank of Australia.

"Основной риск нашего прогноза заключается в том, что ОПЕК+ может решить отменить добровольные ограничения с января, что усугубит проблему перенасыщения рынка", - добавил он.