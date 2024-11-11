Суд взыскал 5 миллионов залога с экс-замглавы "Приватбанка", которая выехала из страны

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поддержал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и взыскал 5 миллионов гривен залога, который был внесен за бывшего заместителя председателя правления "Приватбанка" Людмилу Шмальченко.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Основанием для соответствующего решения стала неявка обвиняемой на два судебных заседания. По данным Центра противодействия коррупции, Шмальченко еще 30 октября 2022 года покинула Украину и с тех пор не возвращалась.

Суд признал причины неявки неуважительными и постановил повысить сумму залога до 51 миллиона гривен.

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В то же время обвиняемой были установлены строгие процессуальные обязанности: она должна являться по каждому требованию суда, не покидать пределы Днепропетровской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства и работы, воздерживаться от общения с другими обвиняемыми по делу.

Также она обязана сдать все загранпаспорта и документы, позволяющие выезд из Украины.

САП напоминает, что в рамках досудебного расследования установлено, что бывший председатель правления ПАО КБ "Приватбанк", его первый заместитель, заместитель, а также трое руководителей департаментов указанного банка в декабре 2016 года за день до признания ПАО КБ "Приватбанк" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с ПАО КБ "Приватбанк" компаний.

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Средства перечислялись несколькими траншами на две разные компании: 85,2 млн грн на счет одной связанной с участниками схемы компании, еще 136,8 млн грн - в пользу другой. В дальнейшем эти средства участники схемы вывели за границу с целью легализации.