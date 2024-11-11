Все разделы
Укр / Рус

Из Украины вывели более 100 миллиардов долларов за время независимости: АРМА ищет как вернуть

Понедельник, 11 ноября 2024, 17:42 - Алексей Артемчук

За более чем 30 лет независимости из Украины за границу вывели более 100 млрд долл. АРМА ищет механизмы возврата средств.

Об этом сообщает глава Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума.

"Мы проанализировали, что по состоянию на сегодня можем говорить о цифрах более 100 млрд долл как динамическую цифру, которая находится за рубежом", - отметила Дума.

По ее словам, для возвращения таких активов агентство в июле 2023 года разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом. Однако в таком случае ведомство не может выбирать покупателя самостоятельно, а обязано создать конкурсную комиссию с участием представителей Минэкономики и Минюста.

Реклама:

Отмечается, что комиссия должна выбрать организатора торгов по восьми критериям.

Также Дума пояснила, что учитывается опыт продажи подобных активов - для яхт это может быть мировой аукционный дом, для недвижимости - агентство недвижимости, для произведений искусства - специализированные площадки.

АРМА деньги
Реклама:
Материалы по теме
Фигуранты коррупционных схем в МСЭК: АРМА разыскало их первые миллионные активы 5 ноября 2024, 11:38
Почему не все арестованные средства работают на государство 5 ноября 2024, 08:21
АРМА выставляет на продажу арестованные активы на 820 миллионов 4 ноября 2024, 13:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте