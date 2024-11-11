Из Украины вывели более 100 миллиардов долларов за время независимости: АРМА ищет как вернуть

За более чем 30 лет независимости из Украины за границу вывели более 100 млрд долл. АРМА ищет механизмы возврата средств.

Об этом сообщает глава Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума.

"Мы проанализировали, что по состоянию на сегодня можем говорить о цифрах более 100 млрд долл как динамическую цифру, которая находится за рубежом", - отметила Дума.

По ее словам, для возвращения таких активов агентство в июле 2023 года разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом. Однако в таком случае ведомство не может выбирать покупателя самостоятельно, а обязано создать конкурсную комиссию с участием представителей Минэкономики и Минюста.

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Отмечается, что комиссия должна выбрать организатора торгов по восьми критериям.

Также Дума пояснила, что учитывается опыт продажи подобных активов - для яхт это может быть мировой аукционный дом, для недвижимости - агентство недвижимости, для произведений искусства - специализированные площадки.