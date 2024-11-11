Победа Трампа на выборах наносит удар по отрасли чистой энергетики США - FT

Победа Дональда Трампа на выборах в США нанесла удар по отрасли возобновляемой энергетики, заставив по меньшей мере полдюжины девелоперов приостановить проекты, а инвесторов - продать акции.

Об этом сообщает Financial Times.

Новоизбранный президент пообещал увеличить добычу нефти и газа в стране и покончить с климатической политикой президента Джо Байдена во время предвыборной кампании, в том числе отменить Закон о снижении инфляции, самую сильную меру, которую США приняли для стимулирования возобновляемой энергетики.

Канадский производитель солнечных батарей Heliene приостанавливает реализацию своего плана по производству солнечных батарей в США стоимостью 150 млн долл, пока не получит больше политической ясности от новой администрации Трампа.

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Стартап Princeton NuEnergy, занимающийся переработкой аккумуляторов, пересматривает график строительства завода стоимостью 300 млн долл в 2028 году.

Избрание Трампа и вероятность формирования Конгресса под контролем республиканцев привели к падению акций возобновляемых источников энергии, поскольку инвесторы опасаются замедления темпов декарбонизации страны под руководством правительства республиканской тройки.

Индекс iShares Global Clean Energy ETF, который отслеживает компании по возобновляемой энергетике, упал на 7% после победы Трампа, а акции First Solar и датской Vestas снизились примерно на 10%. Производитель топливных элементов Plug Power и поставщик услуг солнечной энергетики для жилых домов Sunnova упали более чем на четверть.

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Отмечается, что использование возобновляемых источников энергии может упасть на 30%, если налоговые льготы будут постепенно отменены, а также будут введены новые тарифы на оборудование и ограничения на выдачу разрешений.

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