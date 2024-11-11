В РФ заговорили о покупке яблок из Северной Кореи из-за их дефицита в стране – росСМИ

В России сохраняется дефицит яблок и для снижения цен правительство страны заявляло о планах покупать их, в частности, у Приднестровья и Северной Кореи.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

В начале октября Россельхознадзор сообщил, что из-за майских заморозков в центральном и северо-западном регионах РФ текущий урожай яблок составит лишь 30-40% от обычного, что уже привело к росту цен на продукт.

При этом Путин требовал не допустить скачка цен на яблоки еще в июне, когда Минсельхоз впервые сообщил о гибели части урожая.

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Согласно данным Росстата, с начала 2024 года яблоки подорожали на 12,83%. Для снижения цен правительство заявляло о планах импортировать яблоки из Азербайджана, Армении, Турции, Сербии, Китая, Беларуси, Приднестровья и даже Северной Кореи.

По итогам января-июля одним из основных поставщиков яблок в Россию стал Китай: за семь месяцев страна направила на российский рынок 22,2 тыс. тонн фруктов, что почти втрое больше, чем годом ранее.

Напомним:

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Россия импортирует сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, чтобы сдержать рост цен, который обеспокоил потребителей.