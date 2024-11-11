Присвоение 150 миллионов: БЭБ подозревает экс-заместителя главы банка в пособничестве

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, которые завладели средствами банка в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что председатель правления открытого акционерного общества совместно с бывшим заместителем председателя правления акционерного банка оформили 150 млн грн кредита под залог недвижимого имущества без намерения вернуть средства.

В дальнейшем кредитные средства были перечислены со счетов ОАО на счета другого связанного общества "Компании по управлению активами" якобы за ценные бумаги.

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Впоследствии права собственности на залоговое имущество, а именно административно-производственный комплекс в г. Киеве, по поддельному договору, руководитель ОАО переоформил в пользу третьих связанных лиц.

Детективы БЭБ установили, что бывший заместитель председателя правления банка заключил заведомо поддельный договор уступки права требования по кредитному договору между банком и новым кредитором - подконтрольной иностранной компанией. Эта компания находилась в статусе прекращения и не осуществляла хозяйственной деятельности. "Подписантами соглашения от имени иностранной компании были лица, которые не имеют никакого отношения к ней", - говорится в сообщении БЭБ.

В Бюро отметили, что такие действия должностного лица банка стали основанием для вывода из-под залога административно-производственного комплекса и сделали невозможным ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по кредиту и обращения залогового имущества в пользу банка.

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"Впоследствии кредитные средства были распределены между всеми соучастниками преступления.

Сейчас бывшему заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления", - рассказали в БЭБ.

Напомним:

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ изъяли сигаретную линию на одной из известных табачных фабрик в Киеве, которая наладила производство неучтенной продукции.