В Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии

В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации создания порнографического контента.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Эта версия более консервативная, но после более года дискуссии с комитетом и рабочей группой, я рад сообщить о достижении компромисса", - сообщил он.

По его словам, предлагается, чтобы взрослых людей за создание и распространение видео интимного характера не сажали на 3-5 лет.

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Уголовная ответственность останется исключительно за:

порнография без согласия (порнопомста, deep fake).

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия).

порнография с детьми и распространение среди детей.

В то же время сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями.

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Напомним:

В августе 2023 года в Верховной Раде началась подпись под законопроектом о декриминализации порнографического контента. Сам документ планируют зарегистрировать уже на этой неделе.