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Новые банки присоединились к программе компенсации за приобретение украинской техники

Понедельник, 11 ноября 2024, 14:34 - Виктор Волокита

Украинские предприниматели смогут получить 15% компенсации за приобретение украинской техники и оборудования уже в 16 банках, среди которых новые участники программы: АО "Ощадбанк", АО "Таскомбанк" и АО "Кредитвест банк". 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. 

"Это обеспечит удобство и легкий доступ к компенсации для еще большего количества клиентов. Также мы активно работаем над увеличением перечня товаров, при приобретении которых государство компенсирует часть их стоимости. 

Уже сейчас перечень охватывает почти 140 видов техники и оборудования, от автобусов до когенерационных установок", - отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа. 

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Напомним:

По условиям программы, покупатели могут получить 15% компенсации (без учета НДС) за приобретение энергетического, строительного колесного и специального оборудования украинского производства. 

К государственной программе частичной компенсации расходов на украинскую технику и оборудование присоединились пять новых производителей.

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Минэкономики банк
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Экономическая правда
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