Новые банки присоединились к программе компенсации за приобретение украинской техники
Украинские предприниматели смогут получить 15% компенсации за приобретение украинской техники и оборудования уже в 16 банках, среди которых новые участники программы: АО "Ощадбанк", АО "Таскомбанк" и АО "Кредитвест банк".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
"Это обеспечит удобство и легкий доступ к компенсации для еще большего количества клиентов. Также мы активно работаем над увеличением перечня товаров, при приобретении которых государство компенсирует часть их стоимости.
Уже сейчас перечень охватывает почти 140 видов техники и оборудования, от автобусов до когенерационных установок", - отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.
Напомним:
По условиям программы, покупатели могут получить 15% компенсации (без учета НДС) за приобретение энергетического, строительного колесного и специального оборудования украинского производства.
К государственной программе частичной компенсации расходов на украинскую технику и оборудование присоединились пять новых производителей.