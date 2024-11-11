В Украине запустили реестр хранения зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разработало и внедрило информационно-коммуникационную систему "Основной реестр складских документов на зерно и зерна, принятого на хранение, и реестр зернового склада".

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

"Внедрение Реестра хранения зерна создает предпосылки перехода на безбумажные технологии и внедрение электронного складского документа на зерно. Также создает возможность интеграции с торговыми площадками для развития рынка зерна Украины", - рассказал министр агрополитики Виталий Коваль.

Отмечается, что реестр складских документов на зерно размещен на Единой платформе реестров государственных органов на Дія.Engine. Это обеспечивает возможность управления бланками в части их перемещения между складами.

Реклама:

Теперь элеваторы могут работать с реестром через веб-браузер, а руководитель имеет возможность управлять доступом пользователей непосредственно в системе.

Реестр также имеет АPI-интерфейс, позволяющий обмениваться информацией с учетными системами зерновых складов. Авторизация пользователей происходит с помощью электронной подписи, что повышает безопасность. Также для банков созданы специальные рабочие кабинеты для удобной работы с реестром.

Кроме того, реестр интегрирован с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГР), что позволяет эффективно использовать данные, а также введены новые форматы отчетности.

Реклама:

Читайте также: Урожай меньше, а доходы больше. Особенности жатвы 2024 года