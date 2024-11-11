Курс валют на 11 ноября: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 11 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 10 копеек, евро подорожал на 23 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,35 грн, евро - 44,56 грн (на 10 ноября доллар - 41,45 грн, евро - 44,33 грн).

На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,58 - 41,62 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,65 - 44,90 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,60 грн (курс на 10 ноября - 41,15 - 41,60 грн);

Евро - 44,30 - 44,94 грн (курс на 10 ноября - 44,60 - 45,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,08 - 41,68 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,52 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.