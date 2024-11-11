Экстренные отключения света в ближайшее время прекратятся - "Укрэнерго"

В Украине в ближайшее время будут отменены временные аварийные отключения, которые были применены утром 11 ноября в большинстве областей.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - посоветовали в компании.

"Потребление соответствует сезонным показателям. Сегодня, 11 ноября, по состоянию на 6:30, его уровень был таким же, как и в предыдущий рабочий день - в пятницу, 8 ноября.

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Вчера, 10 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,3% больше, чем в предыдущее воскресенье - 3 ноября", - также рассказали в „Укрэнерго".

Напомним:

В ряде областей утром 11 ноября ввели экстренные отключения света из-за угрозы российских ударов по энергетике.

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