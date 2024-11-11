В Украине после стремительного роста цен начал дешеветь картофель

Цены на картофель в украинских хозяйствах снизились в среднем на 10% до 18-28 грн за кг.

Об этом сообщает EastFruit.

"Фермеры в основных регионах производства готовы отгружать качественный картофель по 18-28 грн/кг (0,43-0,68 долл./кг), в зависимости от объемов и качества предлагаемой продукции, что в среднем на 10% дешевле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее продавцам удалось удерживать высокие отпускные цены, хотя активность торговли снижалась.

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В то же время производителям трудно реализовать картофель при таких ценах, особенно тот, который не подходит для длительного хранения. Поэтому большинство из них начали снижать отпускные цены к середине прошлой недели, чтобы привлечь оптовиков.

При этом оптовые компании, которые ранее закупили дорогой картофель на внешних рынках, реализуют с убытками избыточные партии. Владельцы качественного картофеля не спешат продавать имеющиеся объемы своей продукции, ведь ожидают улучшения ценовой ситуации на рынке.

Напомним:

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Цены на картофель на рынке Украины в среднем в 2-3 раза выше, чем в начале ноября 2023 года.