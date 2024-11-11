Нефть дешевеет на фоне уменьшения угрозы шторма в США

Цены на нефть продолжили падение в понедельник, 11 ноября, на фоне уменьшения угрозы перебоев в поставках из-за шторма в США, инвесторов также разочаровал план стимулирования экономики Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 31 цент, или 0,4%, до $73,56 за баррель на 03:40 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США упали на $70 за баррель, снизившись на 38 центов, или 0,5%.

В прошлую пятницу оба показателя упали более чем на 2%.

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Пакет мер стимулирования Пекина, объявленный на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу, не оправдал ожиданий рынка, отметил аналитик IG Тони Сикамор в своей записке, добавив, что его прогнозы намекают лишь на скромное стимулирование жилищного строительства и потребления.

Аналитики ANZ заявили, что отсутствие прямого фискального стимулирования означает, что китайские политики оставили пространство для оценки влияния политики, которую введет следующая администрация США.

"Теперь рынок перенесет фокус на заседание Политбюро и Центральную экономическую рабочую конференцию в декабре, где мы ожидаем, что будет объявлено больше антициклических мер, направленных на потребление", - добавили они в записке.

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Потребление нефти в Китае, который в течение многих лет является движущей силой мирового роста глобального спроса, почти не увеличилось в 2024 году, поскольку его экономический рост замедлился, использование бензина сократилось из-за быстрого роста электромобилей, а сжиженный природный газ заменил дизельное топливо в качестве топлива для грузовиков.

Цены на нефть также снизились после того, как стихли опасения относительно прекращения поставок из-за шторма "Рафаэль" в Мексиканском заливе США.

По данным оффшорного энергетического регулятора, в воскресенье более четверти нефти Мексиканского залива и 16% добычи природного газа оставались в автономном режиме.

Shell и Chevron заявили в воскресенье, что начнут передислокацию персонала на свои платформы в Мексиканском заливе для возобновления работы.

Как отмечают аналитики, неопределенность политики избранного президента США Дональда Трампа омрачила перспективы мировой экономики, хотя ожидания, что он может ужесточить санкции против стран-производителей ОПЕК Ирана и Венесуэлы и сократить поставки нефти на мировые рынки, частично вызвали прошлый рост цен на нефть более чем на 1% за неделю.

Нефтяные рынки также получают поддержку от устойчивого спроса со стороны американских нефтепереработчиков, которые, как ожидается, запустят свои заводы более чем на 90% перерабатывающей мощности сырой нефти при низких запасах и повышении спроса на бензин и дизельное топливо, говорят руководители и эксперты отрасли.