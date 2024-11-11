Украинские банки фиксируют уменьшение исков к должникам

Украинские банки в этом году подали почти 68 тысяч исков к должникам. Это на четверть меньше показателей прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Для сравнения, 85 тыс таких исков было зафиксировано в 2021 году. А пик обращений банков в суд пришелся на 2023 год - более 91 тыс.

Как говорится в сообщении, лидером по обращениям в суд стал monobank - почти 21 тыс. или 30.8% от общего количества исков в этом году. Следует А-Банк с показателем в 13 тыс. обращений (20.1%). Закрывает тройку Приватбанк - 11 тыс. или (16.6%).

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Отмечается, что до начала полномасштабной войны больше всего судились с должниками также Приватбанк, Моно и А-Банк.

Напомним:

В Украине налоговики провели уже 5 483 документальные проверки физических лиц-предпринимателей в этом году, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. А сумма штрафных санкций значительно возросла.

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