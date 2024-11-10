Данные по инфляции ставят под сомнение ралли акций после победы Трампа

На следующей неделе инвесторы сосредоточатся на том, смогут ли тенденции инфляции помочь поддержать рекордное ралли акций, которое получило толчок после победы Дональда Трампа в президентской гонке в США.

Об этом сообщает Reuters.

Индекс S&P 500 подскочил до исторического максимума и впервые достиг уровня 6000 в пятницу, так как ожидания снижения налогов и более мягкого регулирования при Трампе помогли поднять аппетит к акциям.

Успокаивающий экономический прогноз от Федерального резерва, который в четверг снизил ставку на 25 базисных пунктов, также способствовал повышению настроений. Однако способность центрального банка продолжать снижать ставки будет проверена тем, будут ли свидетельствовать новые данные о том, что инфляция продолжает умеренно снижаться.

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Отчет по индексу потребительских цен от 13 ноября должен "подтвердить, что инфляция продолжает двигаться в правильном направлении", - сказал главный рыночный стратег B Riley Wealth Арт Хоган.

Инвесторы считают, что предложения Трампа, в частности высокие тарифы, могут подтолкнуть потребительские цены вверх. Между тем, американские данные оказались сильнее, чем ожидалось: недавний отчет показал, что экономика выросла на 2,8% в третьем квартале.

Ожидается, что индекс потребительских цен в октябре вырастет на 2,6% в годовом измерении, согласно прогнозам экономистов, опрошенных агентством Reuters. Это будет незначительным ростом по сравнению с 2,4% в сентябре, что стало наименьшим приростом с 2021 года, но значительно ниже четырехдесятилетних максимумов, достигнутых в 2022 году, что заставило ФРС повысить процентные ставки.

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