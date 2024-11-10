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Нацбанк впервые за полгода купил более миллиона долларов

Воскресенье, 10 ноября 2024, 15:55 - Владимир Туник-Фриз

За неделю с 4 по 8 ноября Национальный банк Украины продал на межбанке 739,4 млн долл, при этом купил 4 млн долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 4 по 8 ноября Нацбанк продал 739,4 млн долл, что на 43,3 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом Нацбанк купил 4 млн долл.

Всего с начала года Нацбанк продал почти 27,8 млрд долл, тогда как купил 125,2 млн долл. 

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 28 октября по первое ноября Национальный банк Украины продал на межбанке 696,1 млн долл, при этом купил 500 тыс долл.

экономика Нацбанк межбанк
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