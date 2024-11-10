У ахметовского "Укртелекома" отобрали укрытие на Харьковщине

Здание по ул. Административная, 5 ФОТО: укртелеком

Хозяйственный суд Харьковской области обязал акционерное общество "Укртелеком" вернуть Фонду государственного имущества Украины сооружение гражданской защиты (укрытие) в Харьковской области.

Об этом свидетельствует решение суда от 23 октября.

Речь идет о противорадиационном укрытии на 150 кв м в городе Змиев Чугуевского района Харьковской области по ул. Административная, 5. Хранилище находится в подвальном помещении трехэтажного здания, которое принадлежит "Укртелекому".

Представитель Фонда государственного имущества пояснил суду, что в 2011 году согласно совместному приказу ФГИУ и Администрации Госспецсвязи была создана территориальная комиссия по Харьковской области, которая устанавливала наличие государственного имущества, которое не вошло в уставный капитал "Укртелекома", но находится на его балансе.

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В то же время, эта комиссия не предоставляла Фонду сведения об укрытии в г. Змиев по ул. Административная, 5. То есть в перечень приватизированного имущества "Укртелекома" фактически включен объект гражданской обороны - сооружение гражданской защиты.

Суд установил, что спорное хранилище является самостоятельным недвижимым имуществом, принадлежащим государству. А на момент возникновения спорных правоотношений существовал законодательный запрет на передачу хранилищ из государственной в частную собственность.

Суд также пришел к выводу, что нарушенные права и законные интересы государства подлежат защите, что означает возвращение Фонду государственного имущества укрытия площадью 150 кв м.

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В результате Хозяйственный суд Харьковской области

признал недействительным приказ от 25.11.2003, которым было передано недвижимое имущество, находившееся на балансе УГПЕЗ "Укртелеком" по Харьковской дирекции в собственность ОАО "Укртелеком". Речь идет только об укрытии

обязал "Укртелеком" вернуть хранилище Фонду государственного имущества, и признал, что теперь оно принадлежит именно ФГИУ.

Конечным бенефициарным владельцем АО "Укртелеком" является Ринат Ахметов.