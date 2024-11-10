Производитель "зеленой" энергии отсудил у государственного "Гарпока" 15 миллионов долга и инфляционных потерь

Хозяйственный суд города Киева обязал госпредприятие "Гарантированный покупатель" заплатить ООО "Солар Карпаты" более 15 млн грн долга и инфляционных потерь.

Об этом свидетельствует решение суда от 10 октября.

В 2017 году ГП "Гарантированный покупатель" заключило с ООО "Солар Карпаты" (производитель по "зеленому" тарифу) соглашение, согласно которому госпредприятие обязалось купить у частной компании всю отпущенную электрическую энергию.

В октябре 2021 года и в феврале-августе 2022 года "Гарантированный покупатель" приобрел у ООО "Солар Карпаты" электроэнергию на общую сумму 24,07 млн грн.

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В то же время, госпредприятие своевременно не оплатило часть электроэнергии, в связи с чем возникла задолженность в размере 13,42 млн грн, которую "Солар Карпаты" решил отсудить

"Гарантированный покупатель" выступил против иска фирмы и отмечал, что ООО „Солар Карпаты" не учло особенности регулирования обязательств сторон во время действия военного положения, в частности, положений приказов Министерства энергетики Украины № 140 и № 206 от 15.06.2022 и постановления НКРЭКУ № 332 от 25.02.2022 „Об обеспечении стабильного функционирования рынка электрической энергии, в том числе финансового состояния участников рынка электрической энергии, во время особого периода".

Как установил суд, приказ № 206, как и предыдущий № 140 никоим образом не ограничивают право производителя электрической энергии по "зеленому" тарифу на получение полной стоимости проданной электрической энергии, а также не изменяет сроки выполнения денежных обязательств гарантированного покупателя по проведению окончательных расчетов.

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Более того, Министерство энергетики приказом № 136 от 01.04.2024 отменило действие приказа № 206, которым устанавливались для ГП "Гарантированный покупатель" минимальные проценты выплат производителям электроэнергии из ВИЭ (возобновляемые источники электроэнергии) стоимости полученной электроэнергии.

Как выяснил суд, "Гарантированный покупатель" заплатил "Солар Карпаты" небольшую часть долга - 208 тыс грн. В результате, суд взыскал с государственного предприятия в пользу частной фирмы 13,22 млн грн задолженности, 350 тыс грн. 3% годовых, 1,71 млн грн инфляционных потерь и 237 тыс грн судебного сбора.

"Солар Карпаты" принадлежит руководителю Андрею Лысиву и Андрею Семаниву.

Семанив - член правления общественного союза "Бизнес Ассоциация Ивано-Франковска", совладелец ГК "Альянс", сети ресторанов Сезар, гостиницы "HAY", "Energy Spa Club", "Автозапчасть ИФ", 5-ти компаний по альтернативной энергетике и др.