Галущенко уверяет, что в Украине достаточно газа для прохождения отопительного сезона  

Украине хватит природного газа для прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025 гг. с учетом его потребления объектами электроэнергетики.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 1 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам хватит газа для прохождения отопительного сезона. Более того, нам хватит газа с учетом увеличения его потребления на объектах генерации", - сказал министр во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

Он также подчеркнул, что Украина на отопительный сезон имеет все соответствующие договоренности о возможности импорта газа "в необходимом объеме, если в этом будет нуждаться система".

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Напомним:

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказывал в начале октября, что Украина войдет в отопительный сезон 2024/2025 годов, который, по прогнозам, должен начаться 1 ноября, с запасами газа выше 13 млрд куб. м. По его словам, цель - 13,2 млрд куб м.

На то время в ПХГ было 12,6 млрд куб. м.

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В то же время Чернышов уточнил, что на 1 ноября закупка газа в режиме "таможенный склад" (ТС), которая осуществляется как резерв за счет кредита ЕБРР, составит "в пределах 500-600 млн куб. м".

Несколько дней назад Чернышов сообщил, что во время отопительного сезона 2023/2024 годов Украина использовала 6,7 млрд куб. м газа из ПХГ. В этом сезоне рассчитывает примерно на такие же показатели.