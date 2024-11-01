Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Компания "Фридом финанс" продолжает работать в Украине в обход санкций, а 12 тысяч клиентов местного брокера уже два года не могут вернуть свои деньги. Как такое возможно и кто помогает подсанкционному россиянину зарабатывать на украинцах? (укр)