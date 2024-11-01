Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных
Пятница, 1 ноября 2024, 18:56 -
Официальный курс доллара увеличится за выходные: в понедельник 4 ноября иностранная валюта прибавит 7 копеек в цене.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 4 ноября.
В свою очередь, курс евро увеличится на 12 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,28 грн (41,21 грн по состоянию на 1 ноября);
- 1 евро - 44,96 грн (44,84 грн по состоянию на 1 ноября).
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