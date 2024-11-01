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Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Пятница, 1 ноября 2024, 18:56 - Артур Крыжный

Официальный курс доллара увеличится за выходные: в понедельник 4 ноября иностранная валюта прибавит 7 копеек в цене.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 4 ноября.

В свою очередь, курс евро увеличится на 12 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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  • 1 доллар США - 41,28 грн (41,21 грн по состоянию на 1 ноября);
  • 1 евро - 44,96 грн (44,84 грн по состоянию на 1 ноября).

курс валют
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