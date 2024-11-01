Налоговая запустила перечень добросовестных налогоплательщиков, которых не будут проверять

Налоговая служба Украины создала новый сайт "Территория высокого уровня налогового доверия" для признания добросовестных налогоплательщиков.

Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Первый перечень налогоплательщиков, которые добросовестно соблюдают налоговое законодательство, будет опубликован в конце ноября - начале декабря 2024 года, после оценки данных за четвертый квартал 2023 и три квартала 2024 года.

На сайте плательщики могут узнать, как попасть в перечень, ознакомиться с преимуществами такого статуса, а также со средними показателями налоговых критериев в разрезе регионов и видов деятельности.

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Плательщики могут уточнить свои показатели в начале декабря и узнать войдут ли в перечень в своем Электронном кабинете.

Попав в список добропорядочных плательщиков, предприятия получат преимущества в администрировании налогов, включая:

мораторий на некоторые виды документальных проверок;

сокращенные сроки камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения;

сокращение сроков получения индивидуальных налоговых консультаций;

личный комплаенс-менеджер для повышения качества обслуживания.

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