В ДТЭК объяснили совет украинцам "рассчитывать на себя" в подготовке к зиме

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук разъяснил, что означает рекомендация украинцам "рассчитывать на себя" этой зимой.

О значении наставления он рассказал в комментарии Telegraf.

Он подчеркнул, что надо рассчитывать на работников, которые восстанавливают разрушенную энергетику и готовят ее к зиме, обеспечивая добычу газа и угля, а также ремонтируют генерационные мощности.

Впрочем, по словам Сахарука, украинцы наверняка тоже подготовились к потенциальным трудностям.

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"А что касается каждого, то здесь люди уже наверное за два года очень сильно подготовились. Установили генераторы, купили батареи и многое другое", - рассказал он.

Напомним:

Ранее, исполнительный директор ДТЭК заявил, что украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму.

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"Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-то из этого, у него точно (зима пройдет легче - ЭП)", - заявил он.