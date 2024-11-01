Китайский автогигант BYD продал рекордные полмиллиона электромобилей за октябрь

BYD Co. начала последний квартал года с рекордных месячных продаж, выросших на 66% в сезон, который обычно является пиковым для покупки автомобилей в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg.

В октябре мировые продажи легковых автомобилей BYD подскочили до рекордных 500 526 единиц.

За три месяца, закончившихся в сентябре, доход автопроизводителя вырос на 24% до 28,3 млрд долл, не дотянув до прогнозов, но превысив 25,2 млрд долл продаж Tesla за тот же период.

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Спрос на подключаемые к электросети гибриды BYD был самым большим и составил 310 912 единиц, остальные - полностью электрические модели. Некоторые из новых гибридов компании поставляются с модернизированными силовыми установками, которые обеспечивают запас хода более 2 тыс км.

Сообщается, что октябрьские продажи BYD за рубежом остановились на отметке 31 200.

BYD была не единственной компанией, которая установила ежемесячные рекорды. Geely Automobile Holdings Ltd. тоже, продав 226 686 автомобилей в октябре, что на 28% больше, чем в 2023 году.

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Меньший китайский автопроизводитель Xpeng Inc. также достиг нового максимума с 23 917 поставками. Li Auto Inc., продала 51 443 единицы, что все еще на 27% больше, но не дотягивает до месячного рекорда. Продажи Nio Inc. снизились в месячном исчислении.

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