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Кабмин упростил условия кредитования под 0% на солнечные и ветровые панели для населения

Пятница, 1 ноября 2024, 16:15 - Виктор Волокита

Кабинет министров упростил условия 0% кредитования для установки частными домохозяйствами солнечных и ветровых электростанций.

Об этом сообщило Министерство энергетики после заседания правительства 1 ноября.

Правительство приняло постановление, которое предусматривает увеличение общей площади объекта недвижимости с 250 до 300 кв. метров. 

Также 2 раза увеличен срок представления физлицом (получателем кредита) в банк копий документов, подтверждающих приобретение и ввод в эксплуатацию гибридной системы электроснабжения - с 90 до 180 календарных дней. 

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Кроме того, отныне можно устанавливать и осуществлять монтаж приобретенного оборудования самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

"Минэнерго и Фонд развития предпринимательства получили много обращений от граждан по упрощению условий и расширению круга возможных получателей льготного кредитования. Сегодняшнее решение Правительства направлено на усиление энергетической безопасности государства в условиях разрушения объектов энергетической инфраструктуры в результате военной агрессии РФ против Украины", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко

Напомним:

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Программа льготных кредитов начала работать в июле 2024 года. По ее условиям государство будет полностью компенсировать процентную ставку по кредитам в течение 10 лет. Сумма кредита - до 480 тыс грн.

электроэнергия Минэнергетики
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