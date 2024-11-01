Meta заблокировала мошенников, которые вымогали деньги у Instagram-блогеров - Федоров
Meta заблокировала мошенников, которые вымогали деньги у Instagram-блогеров, после обращения Минцифры.
Об этом сообщает первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"В Минцифру обратились десятки блогеров, которые стали жертвами кибермошенников. Они получили сообщения с угрозами о блокировке аккаунтов в Instagram в обмен на деньги", - рассказал Федоров.
По его словам, Минцифры обратилась к Meta, чтобы решить этот вопрос.
"Часть аккаунтов блогеров уже восстановили, часть также скоро будет восстановлена. Аккаунты злоумышленников заблокировали", - отметил министр.
Напомним:
Кабинет министров постановил прекратить действие Соглашения между украинским и российским правительствами по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой от 27 февраля 1998 года.