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Meta заблокировала мошенников, которые вымогали деньги у Instagram-блогеров - Федоров

Пятница, 1 ноября 2024, 15:49 - Виктор Волокита

Meta заблокировала мошенников, которые вымогали деньги у Instagram-блогеров, после обращения Минцифры.  

Об этом сообщает первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 

"В Минцифру обратились десятки блогеров, которые стали жертвами кибермошенников. Они получили сообщения с угрозами о блокировке аккаунтов в Instagram в обмен на деньги", - рассказал Федоров. 

По его словам, Минцифры обратилась к Meta, чтобы решить этот вопрос.

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"Часть аккаунтов блогеров уже восстановили, часть также скоро будет восстановлена. Аккаунты злоумышленников заблокировали", - отметил министр. 

Напомним:

Кабинет министров постановил прекратить действие Соглашения между украинским и российским правительствами по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой от 27 февраля 1998 года.

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Минцифра мошенничество
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