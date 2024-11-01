Meta заблокировала мошенников, которые вымогали деньги у Instagram-блогеров - Федоров

Meta заблокировала мошенников, которые вымогали деньги у Instagram-блогеров, после обращения Минцифры.

Об этом сообщает первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В Минцифру обратились десятки блогеров, которые стали жертвами кибермошенников. Они получили сообщения с угрозами о блокировке аккаунтов в Instagram в обмен на деньги", - рассказал Федоров.

По его словам, Минцифры обратилась к Meta, чтобы решить этот вопрос.

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"Часть аккаунтов блогеров уже восстановили, часть также скоро будет восстановлена. Аккаунты злоумышленников заблокировали", - отметил министр.

Напомним:

Кабинет министров постановил прекратить действие Соглашения между украинским и российским правительствами по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой от 27 февраля 1998 года.

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