Доля неработающих кредитов в украинских банках сократилась на треть

Getty images

В Украине доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 октября 2024 года сократилась до 32,3%, или на 5 процентных пункта по сравнению с началом года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как говорится в сообщении, объем NPL сократился за девять месяцев 2024 года на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн.

Основными факторами снижения NPL стали: дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества; списание неработающих кредитов, прежде всего розничных, доля NPL в которых за это время снизилась на 5,9 п. п. до 17,6%. В то же время улучшилось качество урегулирования и корпоративных долгов - доля NPL в кредитах бизнеса сократилась на 3,4 п. п. до 40,7%.

Реклама:

Сокращение доли неработающих кредитов зафиксировано во всех группах банков: в частных украинских банках - до 12,8%, в банках с иностранным капиталом - до 12,7%, в государственных - до 45,0%.

В то же время, без учета долгов бывших владельцев Приватанка и старых долгов времен до оздоровления банковской системы во время кризиса 2015-2017 годов доля неработающих кредитов по состоянию на 1 октября составляет 27,8% в государственных банках и 20,9% - в целом в банковской системе.

Справочно:

Реклама:

Неработающие кредиты (NPL) - это актив, по которому просрочка погашения долга превышает 90 дней (30 дней для банков-должников).

Напомним:

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля NPL в украинских банках стало сокращаться с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.