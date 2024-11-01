НБУ дал совет банкам, как противодействовать финансированию терроризма: при чем тут ФОП
Нацбанк предоставил рекомендации банкам и финучреждениям для выявления схем "дробления бизнеса" - уклонения от уплаты налогов, когда компании разделяют свою деятельность между ФОПами.
Об этом информирует пресс-служба регулятора.
Следуя рекомендациям, отмечают в НБУ, банки и финучреждения смогут усовершенствовать системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Нацбанк обратил внимание на основные признаки, которые могут указывать на связь между юридическими лицами и ФЛП, вовлеченных в такие схемы:
- представление одним лицом пакета документов для открытия счетов для компании и нескольких ФЛП, часто одновременно;
- общий адрес регистрации компании и ФЛП;
- общее место для продажи товаров или услуг, например, один и тот же магазин или интернет-сайт;
- общие владельцы, представители, бухгалтеры или доверенные лица для компании и ФЛП;
- отсутствие у ФЛП необходимых ресурсов для самостоятельного ведения бизнеса, в частности для сотрудничества с компанией.
Дополнительными признаками связи могут быть:
- значительные поступления на счета ФЛП от компании или других участников группы;
- оплата компанией услуг ФЛП, стоимость которых трудно оценить (например, аренда, маркетинг, реклама, информационные услуги);
- предоставление компанией финансовой помощи ФЛП;
- значительные финансовые операции на счетах вновь созданных ФЛП;
- проведение ФЛП операций в течение короткого времени (два-три месяца) на сумму, почти достигающую годового лимита дохода для выбранной налоговой группы;
- выполнение несколькими ФЛП похожих финансовых операций последовательно;
- использование одного платежного терминала несколькими участниками группы.
Если анализ показывает, что клиенты относятся к группе с потенциальными схемами уклонения, финансовые учреждения имеют основания предполагать, что деятельность субъекта может быть направлена на уклонение от налогов.
"В таком случае учреждения должны сообщить Госфинмониторингу о выявленных операциях и оценить дальнейшие деловые отношения с учетом выявленных рисков", - сообщили в НБУ.