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НБУ дал совет банкам, как противодействовать финансированию терроризма: при чем тут ФОП

Пятница, 1 ноября 2024, 13:18 - Артур Крыжный

Нацбанк предоставил рекомендации банкам и финучреждениям для выявления схем "дробления бизнеса" - уклонения от уплаты налогов, когда компании разделяют свою деятельность между ФОПами.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

Следуя рекомендациям, отмечают в НБУ, банки и финучреждения смогут усовершенствовать системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Нацбанк обратил внимание на основные признаки, которые могут указывать на связь между юридическими лицами и ФЛП, вовлеченных в такие схемы:

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  • представление одним лицом пакета документов для открытия счетов для компании и нескольких ФЛП, часто одновременно;
  • общий адрес регистрации компании и ФЛП;
  • общее место для продажи товаров или услуг, например, один и тот же магазин или интернет-сайт;
  • общие владельцы, представители, бухгалтеры или доверенные лица для компании и ФЛП;
  • отсутствие у ФЛП необходимых ресурсов для самостоятельного ведения бизнеса, в частности для сотрудничества с компанией.

Дополнительными признаками связи могут быть:

  • значительные поступления на счета ФЛП от компании или других участников группы;
  • оплата компанией услуг ФЛП, стоимость которых трудно оценить (например, аренда, маркетинг, реклама, информационные услуги);
  • предоставление компанией финансовой помощи ФЛП;
  • значительные финансовые операции на счетах вновь созданных ФЛП;
  • проведение ФЛП операций в течение короткого времени (два-три месяца) на сумму, почти достигающую годового лимита дохода для выбранной налоговой группы;
  • выполнение несколькими ФЛП похожих финансовых операций последовательно;
  • использование одного платежного терминала несколькими участниками группы.

Если анализ показывает, что клиенты относятся к группе с потенциальными схемами уклонения, финансовые учреждения имеют основания предполагать, что деятельность субъекта может быть направлена на уклонение от налогов.

"В таком случае учреждения должны сообщить Госфинмониторингу о выявленных операциях и оценить дальнейшие деловые отношения с учетом выявленных рисков", - сообщили в НБУ.

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НБУ ФЛП
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