На ЗАЭС обнаружили проблему с частью помпы охлаждения реактора – МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проводят ремонт одного из шести реакторов после обнаружения небольшой утечки воды из импульсной линии - части системы поддержки помпы охлаждения реактора.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

Отмечается, что сейчас проводятся ремонтные работы. Для этого пришлось снизить давление в первичном контуре до атмосферного уровня.

Сегодня команду МАГАТЭ проинформировали о завершении сварочных работ, а также о проведении радиографических проверок сварочных швов.

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"Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим немедленной угрозы для ядерной безопасности. В целом мы определили, что регулярное техническое обслуживание оборудования, которое является жизненно важным для обеспечения стабильной ядерной безопасности, является сложной сферой для Запорожской АЭС в период конфликта", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как и остальные пять реакторов ЗАЭС, блок 1 находился в состоянии холодного останова, не производя электроэнергию для сети, до этой недели, когда его перевели в режим остановки для проведения обслуживания. Ожидается, что после завершения ремонта и тестирования импульсной линии блок 1 вернется к холодному останову.