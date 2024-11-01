Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Пятница, 1 ноября 2024, 11:10 -
По состоянию на 1 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 5 копеек, евро увеличился на 21 копейку.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,21 грн, евро - 44,84 грн (на 31 октября доллар - 41,27 грн, евро - 44,63 грн).
На 10:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,45 - 41,50 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,05 - 45,19 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,15 - 41,55 грн (курс на 31 октября - 41,15 - 41,60 грн);
- Евро - 44,60 - 45,20 грн (курс на 31 октября - 44,60 - 45,20 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,93 - 41,53 грн;
- Ощадбанк - 41,20 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,45 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.
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