Стимулирование экономики Китая дало толчок производству - Bloomberg

Первые основные экономические показатели Китая после того, как власти объявили о своих недавних стимулирующих мерах, свидетельствуют о том, что экономика несколько стабилизировалась, а производственный и жилищный секторы демонстрируют предварительные признаки восстановления.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как официальные, так и частные показатели промышленной активности в октябре превысили ожидания аналитиков, а продажи жилья впервые выросли в этом году.

Сообщается, что эти данные стали первыми, отражающими активность за целый месяц после крупнейших усилий Пекина по стимулированию экономики со времен пандемии.

Реклама:

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Caixin неожиданно вырос до 50,3 в прошлом месяце с 49,3 в сентябре.

Еще одним признаком улучшения доверия является то, что продажи жилой недвижимости в Китае подскочили на 73% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем продаж нового жилья от 100 крупнейших компаний в сфере недвижимости вырос на 7,1% по сравнению с 2023 годом, что стало первым ростом в годовом исчислении в 2024 году.

Реклама:

Отмечается, что индекс CSI 300 китайских акций, торгующихся на бирже, вырос на 1%.

Эти данные являются предварительной оценкой усилий Китая, направленных на то, чтобы подвести черту под замедлением экономики.

Они свидетельствуют о том, что настроения улучшились еще до того, как политические меры, включая фискальные, были полностью развернуты.

Напомним:

Центральный банк Китая обнародовал широкий пакет мер монетарного стимулирования для возрождения второй по величине экономики мира.

Инвесторы и аналитики ожидают, что Китай выделит до 2 трлн юаней (283 млрд долл) на новые фискальные стимулы, поскольку Пекин стремится поддержать свою экономику и повысить доверие к ней.